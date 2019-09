Donna ferita in un impatto tra auto e cinghiale sulla Provinciale per San Salvo

È di una donna ferita e trasportata in ospedale dal 118 il bilancio di un incidente tra un'auto e un cinghiale nel pomeriggio di oggi.

"Alle ore 16.20 – spiega una nota del comando dei vigili urbani di Vasto – una pattuglia della Polizia Locale interveniva sulla S.p.181 (tratto di strada compreso tra Colle Pizzuto e il Villaggio Siv) perché la conducente di una Fiat 600 D.V.R nel percorrere la suddetta strada con direzione di marcia da Vasto verso San Salvo impattava con un cinghiale che improvvisamente attraversava la strada. A seguito dell’urto perdeva il controllo terminando la propria marcia su un terreno laterale alla strada. Sul posto giungeva una autoambulanza del 118 dell’ospedale civile di Vasto che trasportava la conducente dell’autovettura al pronto soccorso per le cure necessarie. A seguito della collisione il cinghiale riportava delle lesioni con perdita di sangue e decedeva".

Pare invece ormai riparatosi in un vallone il cinghiale che stamattina era bloccato in un giardino di via del Porto [LEGGI].