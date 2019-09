Domenica 21 gennaio Luigi Di Maio a Vasto

Domenica 21 gennaio (ore 19) la sala Politeama Ruzzi di Vasto sarà la cornice della tappa vastese del Rally per l’Italia, il tour di eventi e convegni che vede impegnato il candidato Premier del M5S Luigi Di Maio in tutte le regioni Italiane.

Luigi Di Maio illustrerà il programma di governo del M5S in un dibattito a cui parteciperanno anche i portavoce locali del M5S Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi e Gianluca Castaldi.

"Il M5S – spiega in una nota il Movimento vastese – si propone alla guida del Paese come unica forza in grado di realizzare un programma di pieno rispetto ed attuazione dei principi costituzionali troppo spesso ignorati o calpestati da una casta politica e burocratica che ha il solo obiettivo di mantenere i propri privilegi. L’unica forza politica a proporre un programma scritto democraticamente con i cittadini attraverso la Piattaforma Rousseau è il M5S, pertanto invitiamo tutti i cittadini del territorio a prendere parte all’incontro".