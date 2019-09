Cinghiale nel giardino di un’abitazione a Vasto, famiglia chiusa in casa

Famiglia chiusa in casa a Vasto per un grosso cinghiale rimasto chiuso all'interno della recinzione dell'abitazione di via del Porto.

Sul posto si sono recati i militari della stazione carabinieri Forestali di Vasto e i volontari della protezione civile vastese.

In via del Porto si stanno recando anche un addetto della provincia ed un selecontrollore; probabilmente l'animale sarà abbattuto.

Sono sempre più frequenti gli incontri ravvicinati tra ungulati e cittadini, fortunatamente finora non ci sono state conseguenze gravi. A Tufillo l'ottobre scorso un bambino in bici fu travolto da un cinghiale, per lui solo tanto spavento [LEGGI]