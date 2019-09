Cambiati gli orari d’ingresso del cimitero di San Salvo

Nuovi orari per il cimitero comunale di San Salvo per rispondere meglio alle necessità gestionali e per favorire un più funzionale accesso dei visitatori.

La variazione è legata al cambio tra ora solare e legale con indicazione in orario invernale ed estivo.

Fino al 24 marzo 2018 il cimitero sarà aperto al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dal 25 marzo 2018 al 27 ottobre 2018 l’apertura resta confermata dalle ore 8.00 e chiusura posticipata alle ore 18.00.

ORARIO INVERNALE

Fino al 24/03/2018

apertura ore 8.00 – chiusura ore 17.00

ORARIO ESTIVO

Dal 25/03/2018 al 27/10/2018

apertura ore 8.00 – chiusura ore 18.00

ORARIO INVERNALE

Dal 28/10/2018 al 30/03/2019

apertura ore 8.00 – chiusura ore 18.00