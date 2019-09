9 milioni di euro per le strade del Vastese, Tiziana Magnacca batte cassa

Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, batte cassa con il presidente della Regione Luciano D'Alfonso affinché parte dei 9 milioni di euro annunciati per le strade del Vastese sia destinata alla sistemazione della Provinciale "Trignina".

L'atto di "generosità istituzionale", così come definito dal presidente della Provincia Mario Pupillo, era stato presentato lo scorso 14 ottobre [LEGGI] in comune a Vasto e citato nuovamente – sabato scorso – dal governatore durante la riapertura della strada comunale di Furci per la fondovalle Treste [LEGGI].

Il primo cittadino sansalvese evidentemente teme che il territorio cittadino resti a secco di interventi, quindi nei giorni scorsi è tornata a sollecitare interventi per la strada di competenza della Provincia che attraversa la zona industriale e collega la città con l'A14 (quindi molto usata anche dai mezzi pesanti che raggiugono le varie aziende presenti). Non è la prima volta, già nel maggio dello scorso anno chiese attenzione per uno dei ponti della stessa strada che mostra segni di usura [LEGGI].

“Ho ricordato al presidente D’Alfonso – dichiara la Magnacca – che in ottobre la Regione Abruzzo ha destinato 9 milioni di euro per la sistemazione delle strade provinciali che insistono nel territorio del Vastese. Parte di quella somma deve essere destinata alla strada provinciale Trignina. Sono interventi funzionali oltre che di sicurezza considerato che su questo tracciato l’illuminazione è inesistente e insistono due ponti, di cui uno sull’autostrada, privi da anni di manutenzione”.