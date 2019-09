"Vandalismo o tentativo di furto, infranta la vetrina del nostro negozio"

Un'altra vetrina infranta nella notte a Vasto. Il Market Gardenia a finire nel mirino degli ignoti che hanno spaccato il vetro della porta del negozio, che si trova in via delle Gardenie, al centro di del popoloso quartiere compreso tra del Giglio e la circonvallazione Istoniense.

Incerta la natura del gesto: vandalismo o tentativo di furto. "Hanno rotto il vetro inferiore della porta di ingresso senza entrare all'interno", racconta a Zonalocale Davide Silvestri, figlio della proprietaria. Non è chiaro se il gesto possa essere qualificato come "un atto di vandalismo puro ai nostri danni" o un raid ladresco in cui "non sono riusciti a rompere del tutto il vetro e, quindi, non sono entrati per continuare la barbarie". La titolare ha allertato i carabinieri, che hanno compiuto un sopralluogo nel locale commerciale.

Due notti fa, un altro raid era stato tentato ai danni di Mastropane, il panificio che si trova in viale Perth, il tratto sud della circonvallazione Istoniense.