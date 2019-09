Vento forte, albero si spezza: black out in via San Biagio. Calcinacci cadono dal municipio

Black out oggi pomeriggio in via San Biagio, nella zona ovest di Vasto. Un albero si è spezzato adagiandosi su un cavo della corrente elettrica. Sul posto si trovano due squadre del gruppo comunale di Protezione civile e i tecnici dell'Enel.

Non è l'unico problema causato dal forte vento che ha spazzato la costa oggi pomeriggio. Un grosso ramo si è staccato da una pianta, precipitando sull'asfalto di via Mario Molino, la strada a quattro corsie che collega via Ciccarone e la statale 16. La Protezione civile ha rimosso l'ingombro dalla carreggiata.

I vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo sono intervenuti con l'autoscala nel centro storico, dove da una parete esterna del municipio, poco al di sotto del solaio, sono crollati per strada dei calcinacci. Transennato e chiuso temporaneamente alla circolazione l'incrocio tra via Mascagni e via Marchesani, poi riaperto alle 18,30, al termine dell'intervento di rimozione di alcuni pezzi d'intonaco pericolanti.