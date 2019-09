Rinnovato il direttivo del Gruppo Alpini di San Salvo

Con l'inizio del nuovo anno il Gruppo Alpini di San Salvo ha ripreso le sue attività con il rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea dei soci ha confermato come presidente per il prossimo triennio Antonio Litterio e nel direttivo sono stati eletti Antonio Lippis, Angelo Silveri, Rocco Bevilacqua, Mario Rossi, Nicola Ciavatta e Giuseppe Marino.

Diverse le attività già in programma per il prossimo triennio tra cui il raduno della VII zona degli alpini che sarà ospitato a San Salvo i prossimi 7 e 8 luglio. In quella circostanza verrà ufficialmente intitolata agli alpini la rotonda all'ingresso di San Salvo dove è già oggi è presente un monumento dedicato alle penne nere.