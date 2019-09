Regata zonale optimist: quattro vastesi nei primi posti, Mike Ruzzi miglior istruttore

Tanti premi per i ragazzi della Scuola Vela del Circolo Nautico Vasto che hanno partecipato al Campionato zonale Optimist che si è svolto a Pescara. Nella categoria juniores classe optimist è stato il vastese Stefano Troiano a piazzarsi al primo posto, terzo il compagno di squadra Giuseppe Piccirilli. Nella categoria cadetti vittoria per Giovanni Palisi e secondo posto per Martin Ruzzi. Il tecnico vastese Mike Ruzzi è stato premiato come miglior istruttore della IX Zona Fiv (Federazione Italiana Vela).

Giovanni Palisi è stato premiato anche per aver ottenuto i migliori risultati nelle regate nazionali e come secondo classificato nella Coppa Kinder cadetti classe optimist.