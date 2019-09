Lorenzo Peschetola protagonista di ’Let me introduce’ su Inter Tv

"Per diventare calciatore credo sia molto importante avere la testa". Queste le parole di Lorenzo Peschetola, calciatore di Cupello classe 2003 che da quest'anno sta vivendo un'entusiasmante avventura con l'Inter. È lui il protagonista dell'ultima puntata di Let Me Introduce, format con cui il canale web della società nerazzurra racconta le storie dei calciatori del suo settore giovanile.

Dopo la sua presentazione, in cui Lorenzo mostra tutto l'entusiasmo per questa sua esperienza all'Inter, a presentarlo sono Paolo Annoni, allenatore dell'under 15 nerazzurra, Giorgio Tengattini, coordinatore educativo dei convitti, e Claudia Ciuffreda, tutor di italiano e storia. Nelle loro parole emergono sia le sue caratteristiche calcistiche, il suo talento e la voglia di migliorarsi fisicamente, le ottime qualità umane, l'educazione e la sua attenzione allo studio.

Per Lorenzo, che dopo gli anni nel Pescara ha iniziato molto positivamente il suo percorso all'Inter, è sicuramente una bella vetrina che testimonia l'attenzione nei suoi confronti della società che lo ha fortemente voluto tra le sue fila.