Due incendi lungo la Trignina, al lavoro squadre della Protezione civile

Due roghi sono scoppiati nel tardo pomeriggio lungo la statale 650 Trignina, in territorio di San Salvo. "Due nostre squadre - racconta poco dopo le 19 Eustachio Frangione, responsabile della Protezione civile di Vasto - sono intervenute all'altezza del ristorante Il Vecchio Casale, su richiesta del Comando provinciale di Chieti dei vigili del fuoco, per spegnere due incendi distinti".

I volontari del gruppo vastese sono in azione dal primo pomeriggio con quattro squadre per fronteggiare, insieme ai vigili del fuoco, i problemi causati dal vento forte che sta spazzando tutta l'Italia. A Vasto hanno rimosso un ramo che intralciava la circolazione in via Mario Molino, sono intervenuti insieme all'Enel in via San Biagio, dove un albero spezzato dalle folate è caduto su un cavo elettrico, provocando un black out.