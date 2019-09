Attenti alle truffe, Menna: "Il Comune non ha ordinato alcun controllo nelle case"

"Il Comune di Vasto non ha affidato incarico a ditte o personale qualificato ad effettuare verifiche di alcun tipo su fabbricati o aree private". Il sindaco, Francesco Menna, mette in guardia i vastesi dai tentativi di truffa in atto in questi giorni.

"Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione e a voler segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi situazione in merito", è l'appello di Menna, che esprime solidarietà verso gli infermieri e gli operatori del 118 dopo il furto nello spogliatoio maschile dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Il sospetto è che "malintenzionati possano tentare di entrare nelle case con l'obiettivo di portare via denaro e beni preziosi".