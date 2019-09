Al San Salvo arriva Chirilov Calin dalla Serie A moldava

Nella giornata odierna l’U.S. San Salvo ha ottenuto il transfert necessario per il tesseramento del calciatore di nazionalità Moldava, classe 1998, Chirilov Calin. Il calciatore duttile in diversi ruoli (da esterno alto a mediano, difensore centrale e seconda punta), vanta già diverse presenze nelle nazionale under 19 moldava e nel mese di marzo sarà a disposizione del CT dell’under 21.

Nella scorsa stagione Chirilov ha indossato la maglia del Zimbru Chisinau, squadra della massima serie Moldava che vanta nel proprio palmares 8 campionati vinti, 5 coppe nazionali e una supercoppa, con la quale ha giocato nelle giovanili e nella prima squadra.

Il nuovo calciatore, che già da diversi giorni si allena a San Salvo, sarà a disposizione di mister Sgherri già dalla gara di domenica contro il Sambuceto.