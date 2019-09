A Cupello il tetto di una casa divelto dal forte vento

Il forte vento di oggi pomeriggio ha provocato diversi danni nel territorio. La situazione più critica si è registrata a Cupello dove una parte della copertura del tetto di un'abitazione in via Fratelli Bandiera, nella zona del campo sportivo, è stato divelta dal vento. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone nè ad automezzi in transito lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che, con l'ausilio dell'autoscala, sono saliti sul tetto per metterlo in sicurezza. Diversi gli interventi effettuati dagli uomini della caserma di via Madonna dell'Asilo per rimuovere alberi pericolanti e per verificare situazioni di pericolo verificatesi a causa del vento [LEGGI].