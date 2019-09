"In via Duca degli Abruzzi illuminazione pubblica in abbandono"

L'illuminazione di via Duca degli Abruzzi a San Salvo finisce in consiglio comunale. I consiglieri del Partito Democratico, Gennaro Luciano, Antonio Boschetti e Giovanni Mariotti, hanno presentato un'interpellanza per conoscere le intenzioni dell'amministrazione in merito.

Secondo il gruppo consiliare, i corpi illuminati necessitano di manutenzione e sostituzione con tecnologia a led per adeguarsi alla normativa europea riuscendo anche a risparmiare rispetto alle lampate a incandescenza.

"Lo stato di abbandono dei corpi illuminati di via Duca degli Abruzzi – scrivono i consiglieri in una nota – è ormai certo ed acclarato. Pertanto ieri mattina abbiamo protocollato un’interpellanza al fine di essere portati a conoscenza dall’amministrazione comunale, e in particolare dall’assessore ai Lavori pubblici Maria Travaglini e dall’assessore alla Manutenzione e all’Ambiente Giancarlo Lippis – delle azioni che si intendono mettere in atto per il ripristino delle condizioni di sicurezza di suddetta strada.

Nell’interpellanza depositata abbiamo inoltre chiesto se è presente un progetto contenente tali interventi e se così fosse di esserne non solo portati a conoscenza, ma di venirci esplicitato l’eventuale cronoprogramma e le somme a disposizione con le quali l’amministrazione comunale intende realizzate il progetto e gli interventi.

Ricordiamo e facciamo presente come sui corpi illuminati siano previste leggi regionali e Direttive CE a cui tutti i Comuni devono adeguarsi.

Ricordiamo e facciamo presente come il settore dell'illuminazione pubblica rappresenta un punto di partenza fondamentale per la promozione di concrete politiche di risparmio energetico che l'applicazione della tecnologia led porta con sé concreti vantaggi rispetto all'utilizzo di normali lampade a incandescenza, alogene o fluorescenti, come, ad esempio la notevole durata, i led mediamente hanno una vita utile di oltre 50.000 ore; il quasi totale azzeramento dei costi di manutenzione ed elevato rendimento; una migliore illuminazione degli ambienti; l’assenza dei materiali vietati dalla Direttiva 2002/95/CE con un maggior rispetto per l'ambiente anche in fase di smaltimento e un risparmio energetico dell’energia destinata all’illuminazione pubblica rispetto alle tecnologie tradizionali dal 40% al 60%".