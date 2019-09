Cuccioli abbandonati nei sacchetti per la spesa salvati dagli agenti della Polstrada

Quattro cuccioli di cane sono stati salvati dagli agenti della polizia stradale del distaccamento Vasto Sud questa mattina dopo essere stati abbandonati nei pressi del casello autostradale. Gli agenti in servizio hanno notato a bordo strada i sacchetti per la spesa all'interno dei quali erano stati infilati i cuccioli e lasciati poi a bordo strada. Dopo averli recuperati li hanno portati poi nella caserma "M.Zanella" dove li hanno accuditi fino a quando non sono stati presi in consegna dai volontari dell'Associazione Amici di Zampa e della protezione civile.

"Purtroppo siamo continuamente alle prese con abbandoni di cani nel nostro territorio - commenta Rosanna Florio, presidente di Amici di Zampa -. Negli ultimi tempi stiamo ricevendo un grande aiuto dal gruppo comunale di protezione civile di Vasto che ha evitato che molti cani finissero nel canile di Fallo. Per questo devo dire grazie al responsabile Eustachio Frangione e a tutti i volontari che stanno collaborando proficuamente con noi".

I quattro cuccioli ritrovati questa mattina "sono salvi grazie al tempestivo intervento degli uomini della polizia stradale - spiega la Florio -, hanno circa un mese e bisogno di cure e ci auguriamo che vengano presto adottati da persone di cuore. Continuiamo a sensibilizzare amministrazione sulla realizzazione del nuovo canile comunale che permetterebbe di avere spazi adeguati per i cani e per l'attività di operatori e volontari". Nei giorni scorsi è nato anche un gruppo su facebook "Noi che vogliamo un canile/gattile a Vasto" [CLICCA QUI] che raccoglie le istanze degli amanti dei quattrozampe e funge da punto di raccolta per informazioni sulle adozioni.