Canti della tradizione, a Vasto gruppi di cantori intonano "Lu Sand’Andunie"

Tradizionale appuntamento questa sera a Vasto con il canto de Lu Sand'Andunie, che narra il lingua dialettale la storia di Sant'Antonio abate che si festeggia domani, 17 gennaio. Dopo il Capodanno e la Pasquetta quello de Lu Sand'Andunie è il terzo appuntamento con i canti tradizionali nel periodo invernale che si concluderà con il San Sebastiano il 19 gennaio. Come da antica tradizione le esibizioni sono state itineranti, con particolare attenzione verso macellerie, bar e attività commerciali, dove c'è la consueta raccolta di doni da consumare poi in un'allegra cena tutti assieme.

Da piazza San Pietro ha preso il via il tour della comitiva Il Cavaliere che, nel ricordo del Cavalier Enzo Ronzitti, continua a mantenere viva le tradizioni popolari vastesi grazie ai suoi figli, ai nipotini, anche questa sera nelle vesti di simpatici diavoletti, e con il suo storico amico, il Capitano Tonino Di Santo.

Prima tappa in Municipio e poi esibizione in piazza Diomede per il gruppo Vasto com'era, formato da cantori e musicisti che, ogni anno, sono presenti nel centro storico per dare voce con passione ai canti popolari vastesi.