Rigopiano, Mario Tinari: "Più il tempo passa e più sentiamo la mancanza di Jessica e Marco"

Si avvicina il primo anniversario della tragedia di Rigopiano. Il 18 gennaio 2017, a Farindola, una valanga si è staccata dal monte Siella, nel Parco del Gran Sasso, e ha travolto l'hotel Rigopiano.

Dentro il resort c'erano 40 persone. Undici sono state tratte in salvo. Ma quella massa di neve, alberi, fango e detriti, che ha sommerso l'albergo sotto un peso pari a 4mila tir a pieno carico, ha spezzato 29 vite. Non c'è stato nulla da fare neanche per un'estetista di 24 anni di Vasto, Jessica Tinari, e per il suo fidanzato venticinquenne, Marco Tanda, primo ufficiale della Ryanair.

Un anno dopo, a raccontare questi due ragazzi, che ci hanno lasciato troppo presto, è il papà di Jessica, Mario Tinari, intervistato da Zonalocale.it.