Da SanimedMono le eccellenze del monouso funzionale per tutti i settori

Un’accurata selezione per fornire ai clienti solo i prodotti delle migliori marche italiane per studi medici e veterinari, per la ristorazione e il settore alberghiero.

Sanimed Mono, azienda vastese con sede in via Conti Ricci 83, oltre a coprire una vasta serie di articoli per la detergenza e la disinfezione, è specializzata nel settore del monouso funzionale per tutte le attività: dall’ambito sanitario a quello dei servizi più disparati (estetica, trasformazione di alimenti, ristorazione ecc.).

“Nel corso del tempo – spiega il titolare Cesare Giannone – ci siamo specializzati e oggi siamo in grado di offrire ai clienti prodotti più rispondenti alle esigenze del territorio. Abbiamo deciso di puntare su articoli di produttori italiani certificati che rispettano tutti gli standard e le stringenti norme di sicurezza previste per chi opera in questi campi; non abbiamo prodotti di dubbia provenienza che potrebbero mettere a rischio la salute. È un fattore non di poco conto soprattutto quando si parla di articoli monouso sterili”.

Dell’attenta selezione di Sanimed Mono possiamo citare:

- ITALIANA MEDICAZONE: guanti siringhe e deflussori per terapia infusionale.

- RAYS: siringhe, aghi a farfalla , aghi cannula , aghi ipodermici, garze e materiale di medicazione-

- PVS per i dispositivi di PRONTO SOCCORSO Aziendali rispondenti al D.M. 388.

- MON&TEX: abbigliamento monouso professionale e monouso sterile e non, per uso interventistico.

- LOMBARDAH: disinfettanti e detergenti professionali, per ambulatori, ristorazione e comunità.

- MEDICAL DEVICE: strumentario chirurgico, custom pack sterili per interventi chirurgici.

- DELTA MED: aghi cannula e medicali sterili.

- ANGELO FRANCESCHINI: dispositivi, attrezzature e strumentario chirurgico per la VETERINARIA.

- ISACCO: abbigliamento professionale in cotone e fibre.

- Fornitori diversi per prodotti monouso in carta e plastica per la ristorazione e pulizie tecniche.

Tra i prodotti di punta ci sono le cassette di primo soccorso (PVS) che da SanimedMono è possibile trovare già completi della fornitura minima richiesta dalla legge (compreso i dispositivi per la rianimazione come i defibrillatori). “Abbiamo inoltre i pacchetti di reintegro, per ogni tipo di cassetta, di quei componenti che hanno una data di scadenza”.

La vasta offerta di articoli si completa poi con i ferri chirurgici, carrozzine, dispositivi antidecubito, deflussori per infusione, set di infusione per chemioterapia, prodotti di cortesia per alberghi, abbigliamento da lavoro (in cotone e derivati), detergenti ecc.

Da SanimedMono, infine, non è previsto un minimo d’ordine, è possibile evadere anche ordini di piccola entità; la consegna avviene sempre direttamente e per quantitativi rilevanti c’è uno sconto adeguato.

“Siamo rivenditori delle maggiori marche che collaborano con le più importanti realtà ospedaliere del Paese; qui è possibile trovare le eccellenze del settore”, il tutto accompagnato da cortesia e passione.

SanimedMono

Via dei Conti Ricci, 83 – Vasto

tel. 3297304665 – 320.4874696

sanimedmono@gmail.com

Pagina Facebook

Informazione pubblicitaria