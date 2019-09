Con Takagi & Ketra ecco gli anni 80 di ’Da sola / In the night’

Dopo l'uscita radiofonica di tre giorni fa [LEGGI] ecco che arriva il videoclip di Da sola / In the night, nuovo singolo firmato da Takagi & Ketra con Tommaso Paradiso ed Elisa. Dopo il successo ottenuto da L'esercito del selfie, la coppia di produttori che negli ultimi anni ha sfornato tanti successi è tornata a firmare un brano che, dai numeri ottenuti nei primi giorni, si candida a diventare un altro tormentone. Con Takagi, Alessandro Merli, e Ketra, il vastese Fabio Clemente, hanno collaborato Tommaso Paradiso, che poi lo ha cantato con Elisa, e Davide Petrella, altro talentuoso autore italiano.

Con Da sola / In the night si fa un tuffo all'indietro direttamente negli anni 80, da cui gli autori hanno attinto a piene mani per suoni e atmosfere musicali. Ed è lo stesso stile che si trova nel video diretto da Gaetano Morbioli, in cui ci sono una Elisa biondo platino sotto le cure del parrucchiere, Tommaso Paradiso versione Bjon Borg impegnato in un 'caldo' match di tennis, e le scene di un concorso di aerobica in cui c'è Francesco Mandelli, già protagonista del video di L'esercito del selfie.

Nei set allestiti per il videoclip non mancano oggetti d'epoca che completano l'operazione omaggio al passato di Takagi & Ketra che, nel finale, appaiono in scena per premiare un acrobatico Francesco Mandelli, vincitore del contest di Aerobica.