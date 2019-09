Tir travolge auto sulla "Trignina": due morti e due feriti gravi

20.15 - Le due vittime sono di Crecchio. Si tratta di Jezael Scarinci (31 anni) e Daniele Ferrone (51 anni). Il padre del più giovane è ricoverato all'ospedale di Vasto. Tutti e tre lavoravano per una ditta di illuminotecnica. Due i feriti gravi: una donna e l'autista del tir, un 45enne di Cassino.

19.25 - I carabinieri della stazione di Bagnoli del Trigno stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica. Prende corpo l'ipotesi del malore dell'autista del tir che avrebbe perso il controllo del mezzo travolgendo gli altri tre veicoli.

19.15 - Per rimuovere il mezzo pesante finito sull'auto è arrivata una gru. Almeno una delle vittime, dalle prime informazioni, dovrebbe essere del Lancianese.

19 - Le operazioni procedono a rilento perché l'auto si trova sotto il Tir nella scarpata. Il bilancio potrebbe aggravarsi, attualmente è di due morti – pare due giovani – e una donna in gravi condizioni. L'Anas ha diramato un comunicato nel quale vengono citati quattro persone decedute, ma tale circostanza è da verificare.

La prima notizia - È di due morti e un ferito gravissimo il terribile bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto al km 40 della Statale "Trignina" in territorio molisano tra gli svincoli di Castelguidone e Trivento.

Dalle prime sommarie informazioni, pare che un'automobile sia finita sotto un tir.

Due le vittime accertate. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, i vigili del fuoco di Agnone e Campobasso stanno operando per estrarre i corpi dalle lamiere. Coinvolti nell'incidente quattro mezzi: una Fiat Multipla, due furgoni che trasportavano luminarie e un tir. Sul posto carabinieri, 118 e personale dell'Anas. Il traffico è deviato per Trivento.

La Trignina torna quindi a macchiarsi di sangue a soli due mesi dall'altro tragico incidente nel quale morirono due coniugi vastesi.

In aggiornamento