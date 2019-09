Angelica Di Ninni nella storia: superate le 300 reti con la maglia dell’Audax Palmoli

304 volte Angelica Di Ninni. La bomber di razza di Palmoli nella trasferta di Chieti ha superato quota 300 reti con la maglia dell'Audax. L'ennesimo poker in 90 minuti ha permesso alla centravanti di centrare uno storico record che le compagne hanno festeggiato alla firma della 300ª rete regalandole una maglia celebrativa e una fascia da capitano personalizzata.

Per la Di Ninni è l'ennesima soddisfazione di una carriera prolifica che ha visto l'accoppiata trionfale del 2013/2014 con la vittoria di campionato e Coppa Abruzzo e conosciuto gli importanti palcoscenici della Serie B nella stagione successiva (oltre a diversi titoli di capocannoniere del campionato).

Un palmares di tutto rispetto che la palmolese spera di arricchire insieme alle compagne nella stagione in corso nella quale l'Audax è in corsa in entrambe le competizioni: coppa e campionato.

Nella giornata di ieri le palmolesi hanno passeggiato nella sfida non valevole per la classifica contro il Chieti: 14 a 1 il finale con le reti di Di Ninni (4), Morena Bolognese (4), Michela Di Tullio (3), Sabrina Giuliani (1), Marcella Marino (1) e Cristina Calvano (1).

In classifica l'Audax è provvisoriamente al secondo posto a due punti di distanza dal Real Bellante. La formazione di mister Buda il prossimo 28 gennaio recupererà la sfida con le Nerostellate (ancora a 0 punti), un'occasione per riportarsi in testa in attesa del big match di ritorno che potrebbe risultare decisivo per la vittoria finale.

Il campionato ora si ferma per fare spazio alla coppa. Domenica prossima l'Audax affronterà il Ripalimosani in trasferta.

L'11ª GIORNATA

Aeternum - Real Bellante 0-5

Chieti - Audax Palmoli 1-14

Giulianova - Ripalimosani 2-3

Intrepida Ortona - Nerostellati 11-0

Lions Villa - Stella Nascentetrivento 0-4

Riposa Aquilana

LA CLASSIFICA

Real Bellante 24

Audax 22*

Intrepida Ortona 20

Ripalimosani 14

Aeternum 13*

Giulianova 11

Aquilana 9

Stella Nascentetrivento 9*

Lions Villa 3

Nerostellati 0***

Chieti 0

* una partita in meno

** tre partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA (11.02.2018)

Lions Villa - Audax Palmoli

Aquilana - Nerostellati

Intrepida Ortona - Real Bellante

Aeternum - Ripalimosani

Giulianova - Stella Nascentetrivento

Riposa Chieti