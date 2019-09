Applausi a scena aperta per Alexander Romanovsky al Teatro Rossetti di Vasto.

Il celebre pianista ucraino ha eseguito Arabesque in C major, Op 18 e Carnaval, op. 9 di Schumann, Sonata III di Bellafronte (in assoluta anteprima) e Quadri da un’esposizione di Musorgskij.