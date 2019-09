Futsal Vasto vince in rimonta a Casoli, Eurogames sconfitta a Chieti

Casoli - Futsal Vasto 6-8

Partita rocambolesca e vittoria preziosa per il Futsal Vasto nella 12ma giornata del campionato di serie C2. I biancorossi, nella prima partita di campionato del 2018, si sono imposti a Casoli con il punteggio di 8-6 dopo un match caratterizzato da ribaltoni e fasi concitate. Al pronti-via i padroni di casa riescono a portarsi sul 2-0 ma la squadra di mister Rossi impatta sul 2-2 con le reti di Piccirilli e Di Donato. A quel punto sale in cattedra il portiere vastese Sputore che sfrutta per tre volte la sua precisione su tiro libero segnando tre gol, intervallati da una rete casolana, per il 5-3 con cui si va negli spogliatoi. Il rientro in campo per il secondo tempo è da incubo per i vastesi che incassano tre gol in dieci minuti che riportano in vantaggio il Casoli. A quel punto i biancorossi alzano il baricentro e arrivano il gol del pareggio di Frasca e poi quello del vantaggio di Scafetta, tra le proteste dei padroni di casa. A chiudere il match ci pensa Di Donato con il gol dell'8-6 che permette al Futsa Vasto di chiudere con una vittoria e tre punti preziosissimi per la zona plaoff.

Il nuovo anno non ha portato sorrisi all'Eurogames Cupello che, nella trasferta in casa del Centro Sportivo Teatino, perde 6-3 e resta ancorata all'ultimo posto della serie C2. Agli orange non bastano i due gol di Marchetta e la rete di Verini per riuscire a portare punti a casa. La squadra di mister Conti ci riproverà sabato prossimo nella sfida casalinga con il Futsal Tollo.

La 12ma giornata

Casoli - Futsal Vasto 6-8

Futsal Tollo - Delfino C5 4-4

San Vito - Futsal Ripa 6-7

Centro Sportivo Teatino - Eurogames Cupello 6-3

Doogle - Paul Merson 2-3

Riposo: San Pietro Tollo

La classifica: 30 Paul Merson; 20 Centro Sportivo Teatino; 19 San Pietro Tollo, 19 Futsal Vasto; 18 Delfino C5, Futsal Ripa; 17 San Vito; 16 Futsal Tollo; 6 Doogle; 4 Casoli; 3 Eurogames Cupello