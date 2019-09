Bilancio positivo per la colletta alimentare del Lions Club di San Salvo

Nell’ambito delle attività di servizio rivolte alle fasce più deboli della cittadinanza, nella settimana mondiale del service per la “Lotta alla fame e alla povertà”, il Lions Club San Salvo ha organizzato sabato 13 gennaio, l’annuale Colletta alimentare.

Alla raccolta hanno partecipato attivamente tantissimi soci del club sansalvese e si è svolta presso il Supermercato GM Raspa in via degli Oleandri

“L’iniziativa – spiega il presidente Christian Valentino – mira ad alleviare le difficoltà delle famiglie che vivono in una condizioni di ristrettezza economica ed ha riscosso notevole adesione soprattutto tra i giovani che hanno potuto donare prodotti a lunga conservazione per l’infanzia e beni di prima necessità".

La distribuzione dei generi alimentari raccolti sarà a cura della parrocchia di San Nicola che quest’anno ha beneficiato della colletta e che si è vista recapitare i pacchi direttamente dai soci Lions.

Il Lions Club San Salvo ringrazia il Supermercato GM Raspa per la sua disponibilità e generosità oltre a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, contribuendo così ad aiutare le persone che hanno più bisogno.

Lions Club San Salvo