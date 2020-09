"Via Giulio Cesare, area verde abbandonata e lasciata agli accattoni"

"Oltre a ripulire, è necessario che si recuperi vivibilità per questo punto strategico del nostro territorio, ad oggi abbandonato e utilizzato solo da accattoni e mendicanti, anche procedendo a stappare le caditoie stradali che trasformano via Giulio Cesare in un torrente in piena durante le piogge". Edmondo Laudazi, consigliere comunale de Il Nuovo Faro, chiede all'amministrazione comunale di Vasto interventi immediati.

Il leader della lista civica ricorda "la presenza, nel giardinetto di via Giulio Cesare a Vasto che fiancheggia le Poste centrali e fronteggia il Commissariato di polizia, di alcuni bellissimi e secolari ulivi meritevoli di migliore manutenzione e potatura.

Peccato, però, che il giardinetto sia tenuto in condizioni pessime per la incuria nel taglio delle erbe e per la presenza di rifiuti di ogni tipo, depositati presso i contenitori della raccolta differenziata, in particolare del vetro, ed i tabelloni pubblicitari.

La situazione segnalata diviene paradossale se osserviamo la presenza, sotto gli ulivi, di rami rotti e secchi che permangono in quella posizione, da oltre sei mesi, senza che a nessuno interessi.

Ai nostri solerti amministratori consigliamo di intervenire, immediatamente, sul giardinetto incolto che si trova al centro più importante di transito della nostra città e rende Vasto degna di appartenere ad un sobborgo africano".