Pontile, iniziano i lavori sponsorizzati da quattro imprese

Chiuso l'ingresso al pontile di Vasto Marina. Aperto il cantiere per il rifacimento della pavimentazione, dopo che quella preesistente, fatta di assi di legno, era stata rimossa a giugno del 2016 perché in gran parte deteriorata e, in alcuni punti, anche pericolosa.

Al via, quindi, il primo intervento, la cui fine è prevista per il 6 marzo 2018.

Sono lavori sponsorizzati da quattro imprese: De Francesco costruzioni sas di Castelpetroso (Isernia), di Franco De Francesco, che ha costruito e gestisce dal 2010 il parcheggio multipiano di via Foscolo, Media Edil srl di Vasto, di Luigi Salvatorelli, Generale Costruzioni srl di Vasto, di Flaviano Iacobucci, e Porto turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia.

Hanno erogato, rispettivamente, 68mila 191 euro, 8mila 951, 6mila 430, 5mila euro. In cambio del contributo versato, otterranno pubblicità "mediante iscrizioni e targhette affisse sulla ringhiera e sulla struttura in cemento armato del pontile", si legge in una nota del municipio.

Il progetto è stato redatto dall'ingegner Luca Giammichele e la direzione dei lavori è affidata al geometra Pietro Carlucci, entrambi tecnici del Servizio programmazione, progettazione e realizzazione opere pubbliche del Comune di Vasto.