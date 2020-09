Per il Team Volley 3.0 inizio positivo in seconda divisione

È iniziato nel migliore dei modi il campionato provinciale di Seconda divisione per le ragazze del Team Volley 3.0. La squadra allenata da Gianluca Desiati, inserita nel girone B, si è imposta all'esordio a Cupello per 3-1 (16-25/17-25/25-23/19-25) disputando nel complesso una buona gara soprattutto nei fondamentali d'attacco e battuta. C'è da rivedere ancora qualche errore di troppo in alcune fasi della partita ma le ragazze sono sicuramente in costante crescita. Lo stesso gruppo, inoltre, è impegnato nel campionato under 16 dove, dopo aver battuto 3-0 l'Enjoy Vasto nell'ultima giornata disputata, è salita al secondo posto.

Buono anche il cammino nel campionato under 14 del Team Volley 3.0. La squadra allenata da Cristina Fiore si è portata al quarto posto in classifica dopo la vittoria casalinga contro il Tollo per 3-0.