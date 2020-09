Nippo Vini Fantini in Abruzzo: a Vasto lâ€™incontro con Cunego, Canola e compagni

Da lunedì il team Nippo Vini Fantini Europa Ovini è in ritiro a Marina di San Vito. Per la squadra di ciclismo italo-giapponese, con il cuore in Abruzzo, è ormai diventata una tradizione iniziare la stagione sulla Costa dei Trabocchi, con le visite mediche, in collaborazione con l'Università di Chieti e il Laboratorio Alto Sangro, la prova dei materiali tecnici, l'impostazione della preparazione personalizzata e le lezioni sulla comunicazione. E poi le prime pedalate, in questi giorni accompagnate da un buon clima, e l'incontro con gli sponsor e i fan.

E anche quest'anno la squadra tornerà a Vasto per un aperitivo benaugurale nella sede di Dgiraffa, sponsor del team. Raffaele Di Giacomo accoglierà ciclisti e staff tecnico nel suo negozio in via Pitagora, giovedì 23 novembre alle 19. Quello di domani sarà un appuntamento particolarmente sentito visto che Damiano Cunego, capitano e anima del team, ha annunciato il suo ritiro dalle corse al termine di questa stagione. Con lui ci saranno anche Marco Canola, capitano della Nippo Vini Fantini e tutti gli atleti della squadra pro, compresi i neo arrivati Ponzi e Zaccanti, e di quella under 23.