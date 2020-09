Le scuole della Nuova Direzione Didattic celebrano la Festa dellâ€™Albero

Questa mattina i bambini delle scuole dell'infanzia San Michele, Smerilli e San Lorenzo e della scuola primaria Peluzzo e San Lorenzo, della Nuova Direzione Didattica, hanno vissuto la giornata della Festa dell'albero. Nella scuola Smerilli, [GUARDA] guidati dalla presidente di Legambiente Vasto, Fausta Nucciarone, i bambini hanno messo a dimora una pianta di rosmarino e melograno, dopo aver recitato filastrocche e intonato canti dedicati alla natura. Alla manifestazione hanno preso parte anche la dirigente scolastica Concetta Delle Donne e l'assessore all'istruzione di Vasto, Anna Bosco, che poi si sono recate anche nelle altre scuole dove si svolgeva l'appuntamento.

Festa anche a San Lorenzo, dove i bambini hanno allietato i genitori con canti e "l'ascolto dei suoni della natura", prima di mettere a dimora alberi e piante.

Nella sede di via Stirling [GUARDA] gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria hanno dato vita ad un bel momento di gioia alla rpesenza dei loro genitori. Nel corso dei giorni scorsi gli insegnanti hanno guidato riflessioni sul tema proposto quest'anno da Legambiente, "Il futuro non si brucia". Un tema particolarmente sentito in Abruzzo dove la scorsa estate gli incendi hanno devastato il territorio. E i bambini si sono cimentati anche in disegni e alberi realizzati con materiale di recupero.

Per concludere la mattina i bambini, insieme a genitori ed insegnanti, hanno messo a dimora le piante donate dai Carabinieri Forestali, dal Comune di Vasto e da Legambiente che abbelliranno la recinzione dello spazio dedicato al gioco e le aree esterne della scuola.