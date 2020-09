Antonia Falasca rieletta presidente della Podistica Vasto

Antonia Falasca è stata confermata alla guida della Podistica Vasto. L'associazione sportiva vastese, che quest'anno festeggia i 35 anni di attività, si è riunita ieri sera per eleggere il direttivo che sarà in carica per un biennio. Come presidente è stata rieletta Antonia Falasca, al suo secondo mandato, e nel direttivo sono stati confermati gli uscenti Tonino Baccalà e Nicola Carosella. Nel direttivo si registrano anche nuovi ingressi con l'elezione di Maurizio Corvino, Gianlorenzo Molino, Davide Lanzillotti e Pierpaolo Del Casale, nel precedente biennio già addetto stampa del sodalizio sportivo.

"Ringrazio il Direttivo uscente per l'ottimo lavoro svolto in questi ultimi 2 anni e per la disponibilità, impegno e serietà dimostrate ed auspico di raggiungere con il nuovo altri e più ambiziosi traguardi", ha commentato la presidente Antonia Falasca, eletta alla guida dell'associazione nel novembre 2015 ed ora riconfermata fino al 2019.

In questi ultimi anni la Podistica Vasto, oltre a mantenere vivo il tradizionale appuntamento d'autunno con il Trofeo Podistico Città del Vasto si è anche impegnata nella promozione della corsa nel territorio, con particolare attenzione ai bambini, e ha dato impulso al Trail dei Trabocchi, evento sportivo nella Riserva di Punta Aderci, in collaborazione con il Cai di Vasto. E una delegazione del Cai, guidata dalla presidente Giuditta Di Martino, ha partecipato ieri al pranzo sociale con cui sono stati festeggiati i 35 anni della Podistica Vasto.

Le gare. Oltre all'appuntamento di rinnovo delle cariche la Podistica Vasto, come ogni fine settimana, è stata impegnata in diverse competizioni. A Montesilvano Donato Romagnoli e Nicolino Dario si sono cimentati nella mezza maratona con quest'ultimo che ha sfiorato il podio di categorie. Esperienza all'estero per Fabio Zara che, in Spagna, ha disputato la maratona di Valencia riuscendo a migliorare il suo personale di nove secondi ottenendo così una bella soddisfazione.