Alla "Salvo D’Acquisto" si parla di sicurezza nelle scuole

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita con la legge Buona Scuola, l'Istituto Comprensivo 1 di San Salvo ha organizzato un convegno per sensibilizzare i giovani alunni della scuola secondaria sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi e per ricordare tutte le studentesse e tutti gli studenti vittime della mancanza di sicurezza.

Una data, quella del 22 novembre, altamente simbolica, legata alla tragedia del Liceo “Darwin” di Rivoli (Torino), dove nel 2008, per il crollo del controsoffitto di una classe, morì lo studente 17enne Vito Scafidi. “Stimolare una cultura della sicurezza e crederci fermamente, è uno degli obiettivi prioritari del nostro Istituto” afferma il dirigente scolastico, Annarosa Costantini.