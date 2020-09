Pesante sconfitta per lâ€™All Games San Salvo che scivola al penultimo posto

Era arduo pensare di invertire la rotta negativa contro la seconda forza del campionato. Non si arresta purtroppo il periodo nero dell'All Games San Salvo che torna con un pesante passivo contro il lanciato Sport Center Celano.

I sansalvesi riescono a limitare i danni nel primo tempo che si conclude con un solo gol di vantaggio per gli ospiti che vanno in rete in ripartenza da un calcio d'angolo a favore dei sansalvesi.

Di ben altro tono la seconda frazione di gioco che vede Marianetti segnare dopo pochi minuti e spianare la strada alla goleada.

La partita si conclude con il risultato di 6 a 0 per i padroni di casa. Ora l'All Games dovrà cercare di interrompere il digiuno di punti contro l'Atletico Silvi in casa. In classifica la situazione dei biancazzurri si fa complicata. I sansalvesi sono penultimi a quota 6 insieme all'Antonio Padovani Futsal. Gli avversari di sabato prossimo sono decimi a quota 12.