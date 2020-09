Inarrestabile Vasto Basket: in casa del Torre Spes lâ€™ottava vittoria di fila

La BCC Ge.Vi. Vasto Basket non si ferma più. In casa del Torre Spes la squadra di Giovanni Gesmundo conquista l'ottava vittoria consecutiva e continua a volare in testa alla classifica del campionato di serie C silver.

Trascinata da un Giuseppe Pace che mette 19 punti a referto i biancorossi dominano sin dal primo quarto, chiuso avanti di 8, 29-21, e poi vanno al riposo con un confortante 51-37. Nella seconda parte del match Ierbs e compagni continuano a restare avanti e poi, nell'ultimo quarto, chiudono la partita con un sostanzioso +22. Il 79-57 segnato dal tabellone alla sirena finale è il premio per una sfida ben giocata e i due punti conquistati in classifica permettono alla squadra del presidente Spadaccini di restare al primo posto in solitaria.

Tra una settimana biancorossi di nuovo in campo tra le mura amiche del PalaBCC contro il Silvi.

Torre Spes - Vasto Basket 58-79

Torre Spes: Di Santo 6, Colajacovo, Di Rocco 6, Domenicucci D. 2, Radoccia 2, Febo 19, Rizzo 6, Cinque ne, Domenicucci E. 3, Carlucci 6, Aragonese, Stjepanovic 8. All. Patricelli.

Vasto: Pace 19, D'Annunzio, Dipierro, Marino 6, Di Tizio 15, Di Rosso 4, Ierbs 4, Cicchini, Oluic 12, Peluso 3, De Guglielmo, Peric 16. All. Gesmundo.

Parziali: 1°q 21-29, 2°q 37-51(16-22), 3°q 49-69(12-18), Finale 57-79(8-10).