Rischio cardiovascolare e diabete: Farmacia Savelli in prima linea per la prevenzione

Tutti uniti per la salute. È il filo conduttore delle iniziative promosse dalla Farmacia Savelli di Vasto che si concentra sulla prevenzione del rischio cardiovascolare e del diabete. La farmacia ha aderito alla Settimana del Diabete, dal 14 al 20 novembre, con incontri a tema e il controllo gratuito della glicemia. Ma tutto il mese di novembre è dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e lo staff della Farmacia Savelli, in collaborazione con Apoteca Natura, effettua in autodiagnosi il test del colesterolo, la misurazione della pressione, e le misurazioni di peso e circonferenza addominale. “Sono i parametri fondamentali per tenere sotto controllo il proprio stato di salute - spiega il dottor Ernesto Savelli -. E, se questi valori e quelli della glicemia si presentano fuori norma abbiamo un primo campanello d’allarme che deve indurre ad eseguire controlli approfonditi”. Oltre che essere un fondamentale punto di riferimento nella campo della cura, la Farmacia Savelli è da sempre in prima linea nella prevenzione della salute, con la quotidiana attività nella sede di via Giulia e con iniziative speciali.

Giovedì 16 novembre si è svolto, infatti, con una grande partecipazione, un incontro sulla prevenzione del rischio diabete con gli interventi del professor Ercole D’Ugo, direttore NOD Alto Vastese, e la dottoressa Mariarosaria Squadrone, endocrinologa e responsabile dell’ambulatorio di diabetologia del distretto sanitario di Vasto. Nel corso dell’incontro, i due esperti hanno ripercorso le tappe fondamentali della storia della ricerca in campo diabetologico concentrandosi, poi, sullo stile di vita da adottare per prevenire e, in caso di bisogno, curare questa patologia che oggi, nel Mondo, colpisce oltre 500 milioni di persone.

Dieta mediterranea e attività fisica sono due dei pilastri fondamentali per preservare la propria salute. Sull’alimentazione ha destato particolare interesse l’intervento della dottoressa Silvia Stefano, collaboratrice della Farmacia Savelli, che ha spiegato come leggere correttamente le etichette dei cibi e come lo zucchero, una sorta di nemico della salute, sia presente in una incredibile varietà di alimenti che finiscono sulle nostre tavole.

Di attività fisica ha invece parlato l’istruttrice nazionale di nordic walking Rosita Ruggieri, disciplina che lei e i suoi collaboratori stanno promuovendo nel nostro territorio come valido alleato per la salute.

“Tutte queste iniziative - hanno spiegato il dottor Ernesto Savelli e la dottoressa Bianca Maria Taverniti - vogliono promuovere una vera cultura della prevenzione. La nostra equipe è formata ed in costante aggiornamento per accompagnare i nostri clienti in percorsi che migliorino il loro stile di vita diminuendo così il rischio di malattia”.

