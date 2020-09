La MadoGas San Gabriele in cerca di riscatto nella sfida con Termoli

È tempo di derby abruzzese-molisano per la MadoGas San Gabriele che, domenica 19 novembre alle 18, affronterà la Sim One Termoli Pallavolo nella sesta giornata del campionato di serie C. Per le vastesi sarà un'occasione per andare a caccia di un riscatto dopo un avvio di stagione in salita, con appena una vittoria su cinque giornate e il penultimo posto in classifica.

Coach Peppe Del Fra, rinfrancato dalla buona prestazione, nonostante la sconfitta, di una settimana fa a L'Aquila, prova a guardare a questo appuntamento con positività. "Sarà sicuramente una gara da affrontare con il massimo della concentrazione, sia perché si tratta di un derby sia perché dall’altra parte della rete ci saranno giocatrici che le mie ragazze ben conoscono , avendole incontrate in più di un’occasione", ha detto alla vigilia il tecnico vastese.

L'auspiscio è quello di potersi mettere al più presto alle spalle questo momento negativo. "La prestazione vista a L'Aquila e, sopratutto, la vittoria nel campionato under 18 contro la forte Teate Volley, hanno riportato il buonumore in squadra. Ecco perchè mi aspetto dalle ragazze una prestazione gagliarda e un atteggiamento sempre positivo, anche nei momenti difficili, in modo da non dover avere rimpianti al termine della sfida".