Il derby Ã¨ biancorosso: il Futsal Vasto batte 4-2 lâ€™Eurogames Cupello

È il Futsal Vasto ad aggiudicarsi il derby del Vastese con l'Eurogames Cupello nella 7ª giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5. I biancorossi, tra le mura amiche del PalaSalesiani, si impongono per 4-2 e conquistano il momentaneo secondo posto in classifica alle spalle del Paul Merson che viaggia a punteggio pieno. L'Eurogames Cupello, invece, resta nuovamente a bocca asciutta e si attesta al penultimo posto del girone B, davanti alla coppia Doogle- Casoli (che hanno una gara in meno).

La partita. Dopo una prima fase di studio i padroni di casa passano al 10' minuto con capitan Bozzelli bravo a finalizzare una ripartenza dopo un errore in attacco dell'Eurogames. Le due squadre si fronteggiano senza timore, al 16' è bravo Ferraro nel ribattere una conclusione avversaria su calcio di punizione, due minuti dopo Fortunato calcia in porta servito da Pagani ma Sputore è bravo a respingere. Al 22' c'è il pareggio degli orange con Verini che pizzica palla a centrocampo e si invola verso la porta avversaria depositando in rete. A 5' dalla fine ci prova ancora Verini dopo una pal la rubata agli avversari e, nel recupero, occasione senza esito per Vasto.

Si torna in campo e la squadra di mister Rossi spinge forte sull'acceleratore. Al 4' Bozzelli colpisce un palo, due minuti dopo errore del capitano vastese su assist di Di Bello e, quattro minuti dopo Scafetta impegna Ferraro. Al 13' bella parata del portiere cupellese ancora su Scafetta ma è solo il preludio del gol perchè, al 14', il numero 10 biancorosso trova la rete con una gran conclusione.

La squadra di mister Conti prova a reagire ma non riesce a trovare sbocchi offensivi anche perchè i padroni di casa si compattano in difesa. Al 16' il Futsal Vasto punisce su una ripartenza con Gaspari che non sbaglia dopo aver ricevuto palla da un compagno. Si alzano i ritmi e cresce anche il nervosismo in campo. L'Eurogames, a 4' minuti dalla fine, prova a riaprire la partita con capitan Fortunato che va in rete da calcio di punizione da posizione defilata. Ma, un minuto dopo, l'arbitro assegna un calcio di rigore ai vastesi che Scafetta trasforma in gol chiudendo definitivamente la sfida.

Tra una settimana il Vasto Futsal sarà di scena in trasferta in casa del Futsal Ripa, provando ad allungare la scia positiva, mentre l'Eurogames Cupello ospiterà il San Pietro Tollo e tenterà di riscattarsi dopo un avvio di stagione in cui sono arrivate cinque sconfitte e una sola vittoria.