Ale e Franz: "Complimenti a Vasto, Ã¨ bella come un presepe"

Pienone, ieri sera, al Politeama Ruzzi, per "Tanti lati-Latitanti", lo show che Ale e Franz stanno portando in giro per l'Italia.

La tappa di Vasto è stata organizzata dalla Marco Santilli Communications.

Risate e applausi per il duo comico milanese che, prima dell'inizio dello spettacolo, ha rilasciato un'intervista a Zonalocale.it.