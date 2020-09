"RaccogliamOLI", settimana di divulgazione delle buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente

La Ecologica Valtrigno con il patrocinio dei comuni di San Salvo e Vasto, ha organizzato l’iniziativa “RaccogliamOLI”, una settimana dal 18 al 25 novembre, dedicata all’educazione ambientale per il recupero e il riciclo degli oli esausti.

Il progetto rivolto alle classi terze delle scuole medie inferiori degli istituti comprensivi “Salvo D’Acquisto” di San Salvo, “Gabriele Rossetti” e “Paolucci-Spataro” di Vasto, si articolerà in giornate di approfondimento in classe, su tematiche relative ai danni all’ambiente che si possono provocare con la dispersione degli oli esausti, e si evidenzieranno i modi in cui tali danni possono essere limitati, grazie ad una corretta raccolta degli oli vegetali domestici usati.

Il progetto è stato presentato alla presenza delle dirigenti e degli amministratori locali, stamattina nella scuola media “Salvo D’Acquisto” a San Salvo e si concluderà con un bilancio dell’iniziativa ed alcune testimonianze degli studenti, sabato 25 novembre alle ore 10.00 presso il municipio di Vasto.

E’ grazie alla sensibilità delle dirigenti scolastiche Annarosa Costantini, Maria Pia Di Carlo e Sandra Di Gregorio, che l’iniziativa è stata possibile ed accolta dagli insegnanti nell’ambito delle numerose iniziative già svolte nelle scuole per la salvaguardia ambientale, svolto con il supporto e l’ausilio dei sindaci Tiziana Magnacca e Francesco Menna e alla fattiva collaborazione degli assessori all’ambiente Giancarlo Lippis e Paola Cianci.

L’intento principale dell’iniziativa vuole essere quello di informare i giovani “cittadini”, sulle buone pratiche che possono attuare per la salvaguardia del loro ambiente, anche attraverso semplici gesti quotidiani, come la raccolta degli oli vegetali esausti e il loro smaltimento in appositi contenitori, per poterli riciclare.