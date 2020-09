Le telecamere della Rai per il "derby spagnolo" tra Atletico (Vasto) e Real (San Giacomo)

A una prima lettura sembrerebbe il big match del campionato spagnolo tra le due squadre di Madrid, ma quella tra Atletico e Real sarà solo la partita tra la formazione vastese e quella della contrada di Scerni valevole per la sesta giornata di Terza categoria.

L'assonanza però è piaciuta alla Rai che, tenendo conto anche del concomitante derby spagnolo, ha deciso di riprendere la sfida in programma domenica 19 (ore 14.30) al campo di Vasto Marina. Le immagini saranno poi trasmesse all'interno del programma di Rai 2, "Dribbling".

Per i calciatori delle due squadre un'occasione per mettersi in mostra, circostanza rara in queste categorie.

Attualmente l'Atletico Vasto (colori biancorossi) del presidente Massimiliano Sabatino – allenato da mister Tarquinio – è al 9° posto nel campionato guidato dal Casalanguida. Il Real San Giacomo (che indossa i colori biancoverdi) di mister D'Ercole, invece, è quarto insieme al Montalfano [QUI L'ULTIMA GIORNATA].

Non è la prima volta che la Rai arriva nel Vastese affascinata dalle suggestioni dei nomi delle squadre locali. Nel 2012 le telecamere della tv di Stato arrivarono per raccontare la partita tra United Cupello - Real Tigre, valevole per la Coppa Abruzzo [LEGGI].