Tutto pronto per il 1Â° campionato di serie C di padbol a Vasto

Sono otto le squadre ai nastri di partenza del primo campionato di serie C èlite di Padbol, la nuova disciplina che riprende i fondamentali del calcio tennis e li porta all'interno di una gabbia in cui le pareti danno spettacolarità ed imprevedibilità al gioco. Da qualche mese a Vasto è stato inaugurato il primo campo abruzzese di padbol, nella struttura del Nuovo Centro Benessere in via Sant'Onofrio, e, nelle scorse settimane, si è svolto un avvincente torneo vinto dalla coppia Muratore-Alberico [LEGGI].

E ora è tutto pronto per il campionato, anche in questo caso una primizia per l'Abruzzo, che vedrà ogni sfida disputarsi al meglio dei 3 set su 5. A partecipare saranno Vastese, Cala's Team, Zonalocale, Vanity, Aragonesi, Hotel Continental, Avast e Innhero Team. "Vogliamo ringraziare tutti i team che hanno deciso di partecipare al torneo e il presidente della Vastese, Franco Bolami, per aver accolto favorevolmente l'iniziativa - commentano gli organizzatori -. Al torneo parteciperà anche una squadra formata da ragazzi immigrati ospiti in un centro di accoglienza e questo non può che farci piacere".

Le sfide si disputeranno principalmente nel weekend e porteranno a decretare la prima squadra campione di serie C in Abruzzo. Dopo il girone all'italiana le prime quattro classificate accederanno ai playoff che decreteranno le finaliste e quindi la squadra campione.

La prima giornata

Innhero Team - Cala's team

Zonalocale - Vastese

Vanity- Hotel Continental

Avast - Aragonesi