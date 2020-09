Sorride il Futsal Vasto: rimonta e qualificazione alle Final Four di Coppa Italia

Missione compiuta. Il Futsal Vasto batte la Virtus San Vincenzo 6-2 e si qualifica alle Final Four di Coppa Italia di serie C2. I biancorossi, scesi in campo al PalaSalesiani, dovevano rimontare dopo la sconfitta dell'andata per 9-7 [LEGGI] per poter superare il turno ed entrare tra le quattro squadre che si contenderanno il trofeo.

Nel primo tempo la sfida è bloccata perchè gli ospiti sono chiusi per difendere il risultato dell'andata mentre il Futsal Vasto prova a fare la partita. E ad andare in vantaggio sono gli ospiti, all'11', con il gol del solito Milanese. Ci pensa Di Bello, al 16', a riportare la situazione in parità. Allo scadere del primo tempo Porretti riesce a portare in vantaggio i biancorossi.

Nella ripresa la Virtus San Vincenzo trova il pareggio con capitan Rossi ma i padroni di casa non si fanno intimorire e tornano avanti con Notarangelo. La svolta della partita è a metà della ripresa, quando Di Pardo respinge il calcio di rigore assegnato alla Virtus San Vincenzo e poi Scafetta segna il 4-2.

Da quel momento in poi sale sugli scudi la squadra di mister Rossi che, iniziando a intravedere il traguardo della qualificazione, ha la forza di segnare il 5-2 con Notarangelo e poi, allo scadere, il 6-2 con Porretti.

Accesso alle Final Four conquistato e subito testa alla sfida di campionato che, sabato alle 15, vedrà il Futsal Vasto ospitare la neopromossa Eurogames Cupello per un derby tutto da vivere. I biancorossi del presidente Giacomucci, dopo aver messo un primo tassello in una stagione da vivere da protagonisti, vorranno continuare a marciare positivamente anche in campionato per proseguire nel buon cammino fin qui portato avanti. Di fronte si troveranno una squadra con tanta voglia di riscatto dopo un avvio di stagione in salita.