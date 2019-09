Vivai Spadaccini, la scelta giusta per la realizzazione e cura del tuo spazio verde

Da 60 anni i Vivai Spadaccini, in contrada Buonanotte a San Salvo, sono il punto di riferimento nel territorio per la vendita di piante da frutto e da orto e per la progettazione e realizzazione di parchi, giardini e terrazzi, pubblici e privati. Un’azienda agricola che, nel solco di una lunga tradizione familiare, si è evoluta nel tempo seguendo le indicazioni della modernità e della creatività e le esigenze dei clienti, cambiate nel corso degli anni.

C’è sempre molta attenzione al vivaio, con cui è nata l’azienda, che fornisce piante da frutto, da orto, piante ornamentali, viti, ulivi, alberi ad alto fusto di diverse dimensioni a seconda delle esigenze del cliente. Da Vivai Spadaccini si possono trovare non solo piante dedicate alla grande produzione ma anche ciò che può essere impiantato a livello hobbistico. Tra le tendenze degli ultimi anni c’è grande richiesta di frutti minori, anche molto particolari, che trovano spazio nei terrazzi.

Altro settore importante è quello della progettazione, realizzazione e manutenzione di terrazzi, parchi e giardini pubblici e privati, spazi verdi di ogni genere.

“L’attività è a gestione familiare - spiega Annamaria Spadaccini - e ci impegniamo quotidianamente per essere vicini ai nostri clienti partendo dal sopralluogo, per capire sul campo le loro esigenze e consigliare la migliore soluzione da attuare. Siamo convinti che l’attività di consulenza, sia per una nuova realizzazione che per interventi su spazi già esistenti, sia alla base del nostro lavoro per ottenere il risultato atteso evitando anche possibili sbagli”.

La bellezza di un territorio non può prescindere dalla cura del verde, sia esso in uno spazio pubblico o privato. “Non servono grandi investimenti. Basterebbe che ogni cittadino si occupasse del proprio ingresso di casa, del proprio terrazzino o balcone, per mantenere un certo decoro e una piacevolezza della città, presentando così anche un bel biglietto da visita a chi viene da fuori”.

E per farlo oggi esistono davvero tante possibilità. “Non ci sono più il classico vaso di terracotta o la fioriera in ferro. Ci sono soluzioni che utilizzano materiali, forme e colori quanto più creativi possibile. Abbiamo prodotti più belli esteticamente e anche più durevoli. In questo settore c’è molta ricerca perchè l’estetica sia più gradevole”. E da Vivai Spadaccini, oltre alle piante, si possono trovare vasi, accessori, terricci, concimi. Insomma, tutto ciò che serve per dare colore ad un terrazzo, un giardino o anche un piccolo balcone con lo staff dell’azienda pronto a seguirvi passo passo dalla consulenza alla realizzazione. Vivai Spadaccini si occupa anche della realizzazione di prati, curando la fornitura e posa in opera del tappeto erboso.

Nello spazio espositivo di contrada Buonanotte, al confine tra Vasto e San Salvo c’è anche un’ampia offerta di piante ornamentali da interno e da esterno e piante da fiore che rappresentano una sempre gradita idea regalo. E, nell’avvicinarsi al periodo natalizio, da Vivai Spadaccini è possibile acquistare abeti di tutte le dimensioni, stelle di natale e altre piante caratteristiche della stagione invernale.

Un altro servizio offerto è quello di noleggio di piante per eventi, utile per quanti desiderano abbellire momentaneamente uno spazio esterno o interno, in particolar modo in occasione di manifestazioni ed eventi. Il personale dell’azienda si occuperà di ogni aspetto del servizio, compreso il trasporto e il posizionamento nonchè della consulenza per la migliore soluzione relativa all’evento.

Orari di apertura

Dal lunedì al sabato

Mattina 7.30 - 12.30

Pomeriggio

Inverno 14.30-17

Estate 15-18-30

Vivai Spadaccini

Contrada Buonanotte, 3

San Salvo

tel. 0873.801326

www.vivaispadaccini.com

Informazione pubblicitaria