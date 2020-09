L’altra prospettiva dell’economia, incontro all’APC di Vasto

L’Agenzia Regionale per la Promozione Culturale di Vasto ospiterà venerdì 17 novembre alle ore 17, presso il proprio Auditorium in Via Michetti 63, il sesto modulo del Corso “L’altra prospettiva dell’economia”, organizzato dall’Associazione FormaMentis nell’ambito del Programma Erasmus+ KA2.

La responsabilità che le organizzazioni “civili” hanno, di qualsiasi tipologia esse siano (imprese, pubbliche amministrazioni o il cd. terzo settore), non è solo la realizzazione di valore per gli interessati, ma è anche la creazione di un valore condiviso per tutti i soggetti del territorio. Durante l’incontro della Scuola popolare di Economia civile e di comunione, dal tema “Mission e vision delle organizzazioni civili (imprese ed enti a movente ideale)”, saranno presentati alcuni casi di diverse tipologie e se ne dibatterà insieme.

La partecipazione è libera, fino a capienza dei posti a sedere.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 339 5347744 / 349 5671233; email formamentiseu@virgilio.it; FB Sycamore Erasmus.