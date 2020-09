Tariffe Tari a San Salvo, "I cittadini possono stare tranquilli"

"I contribuenti di San Salvo possono stare più che tranquilli: il Comune ha applicato in maniera corretta le tariffe Tari". Recita così il comunicato del'ente rassicurando i cittadini sulle anomalie verificatesi in diverse parti d'Italia a causa dell'errata applicazione della quota variabile.

La Giunta comunale nel predisporre le tariffe Tari dall’anno 2014, approvate dal Consiglio comunale, ha utilizzato il metodo normalizzato per le abitazioni con le tariffe formate da una quota fissa e una quota variabile, mentre per le pertinenze (garage, soffitte, cantine) non ha applicato la quota variabile.

“Le tariffe del Comune di San Salvo sono tutte regolari – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – così come i conti di bilancio. Ancora una volta questa Amministrazione comunale ha ben agito non chiedendo di più di quanto era dovuto ai cittadini. La Tari è stata applicata in maniera corretta e rigorosa: per le pertinenze abbiamo fatto pagare solo la quota fissa. Una dimostrazione, l’ennesima, che non abbiamo infierito sui contribuenti per far pagare più tasse, ma solo chiedendo il giusto tenendo conto i costi di gestione".

Per il calcolo della tariffe domestiche è stata utilizzata come riferimento la superficie dell’abitazione modulata anche in base al numero dei componenti del nucleo familiare.