Spericolato inseguimento per le strade di Vasto, carabinieri e polizia arrestano 34enne

Un giovane di 34 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia al termine di uno spericolato inseguimento per le strade di Vasto. E' accusato di lesioni personali volontarie e resistenza a pubblico ufficiale.

Ricostruisce l'accaduto il comandante della Compagnia di Vasto, maggiore Amedeo Consales: "Nella tarda serata del 13 novembre 2017 pervenivano, all’utenza di pronto intervento 112, svariate richieste da parte di cittadini che segnalavano la presenza di un’auto Smart, che effettuava azzardate manovre consistenti in brusche accelerate e frenate e testacoda, nei pressi dell’Hotel Vittoria di Vasto Marina.



Un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile di questa Compagnia si recava in loco e, individuata l’auto, intimava l’alt al conducente il quale sfuggiva volontariamente al controllo imboccando la Statale 16 in direzione del centro città. Ne scaturiva un inseguimento che si protraeva per circa 15 minuti per le vie cittadine. Sul posto veniva richiesto l’ausilio della volante del locale Commissariato di pubblica sicurezza nella considerazione che le azzardate manovre effettuate stavano mettendo in serio pericolo l’incolumità di un numero indeterminato degli utenti della strada oltre che degli equipaggi intervenuti.



Uno dei militari operante scendeva del veicolo per provare nuovamente a bloccare il veicolo ma questi proseguiva nella sua folle corsa rischiando di investire il militare che riusciva ad evitare la collisione balzando all’indietro e rovinando a terra.



Successivamente gli operanti (congiuntamente carabinieri e polizia di Stato) riuscivano a bloccare il veicolo e ad indentificarne il conducente in R.E., 34enne incensurato residente in Vasto che continuava ad opporre energica resistenza fisica cercando ulteriormente di divincolarsi per guadagnare l’impunità. Lo stesso, sprovvisto di patente perché ritiratagli in passato, veniva finalmente bloccato e tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie, posto che uno dei militari, visitato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, riportava lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.



L’arrestato veniva trattenuto in regime di arresti domiciliari a disposizione della locale Procura della Repubblica in attesa del celebrando giudizio direttissimo, che si terrà nelle prossime ore presso il Tribunale di Vasto".