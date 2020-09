Semaforo della discordia, ennesima riparazione: lavori di messa in sicurezza

Il semaforo della discordia finalmente viene riparato. Non è la prima volta.

In corso i lavori di messa in sicurezza dell'impianto sulla statale 16 - all'incrocio tra via Donizetti, via Ragusa e via Puccini - che innumerevoli problemi ha dato in passato. Più lunghi i periodi in cui è stato spento di quelli in cui ha funzionato.

Si tratta interventi eseguiti stamani nella zona Nord di Vasto Marina, quella in cui si concentra il traffico da e verso Vasto città.

Nei mesi scorsi, il Comune ha annunciato anche l'installazione di nuovi semafori dotati di sensori che rileveranno l'intensità del traffico, in base alla quale l'impianto regolerà in automatico la durata del rosso, del verde e del giallo. Inoltre, verranno montati rilevatori semaforici, che fotograferanno le targhe delle auto che passano col rosso. Le immagini saranno trasmesse alla centrale operativa della polizia municipale per le relative multe.

L'Anas ha previsto, inoltre, anche la costruzione di due rotatorie: la prima al crocevia con l'Istonia, la seconda all'intersezione con via Martiri Istriani.