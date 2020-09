Caduta massi a Fresagrandinaria, Bracco : "Intervenga la Regione con una somma di denaro congrua"

"La giunta regionale metta a disposizione una somma di denaro congrua per evitare una tragedia a causa della caduta massi sulla Sp 187". È questo in sintesi l'intervento del consigliere regionale Leandro Bracco (Sinistra Italiana) sul caso dell'ex cava in territorio di Fresagrandinaria la cui parete perde i pezzi mettendo a rischio gli automobilisti di passaggio.

Dopo l'articolo di ieri [LEGGI], Bracco rilancia le preoccupazioni dei cittadini che percorrono la Provinciale "Trignina" imbattendosi spesso in pietre e massi caduti dal pendio. Il rischio potrebbe aumentare con l'arrivo delle piogge che lavano via la terra che sta assicurando la già precaria tenuta di numerose rocce.

"Se entro pochissimi giorni questa problematica non dovesse essere risolta – dice Bracco – con l'inoltrarsi dell'autunno e l'arrivo dell'inverno le probabilità che accada qualcosa di irreversibile aumenterebbero sempre più. Che non si attenda un avvenimento funesto prima di passare all'azione. La strada quotidianamente è percorsa anche da un autobus stracolmo di studenti i quali dall'entroterra si recano nei propri istituti scolastici che si trovano a San Salvo e Vasto. Mi rendo benissimo conto della circostanza secondo cui la questione sia di competenza della Provincia di Chieti. L'estrema gravità della questione stessa unita però al pericolo notevolissimo che sono costretti a vivere gli automobilisti che percorrono quell'arteria impone però all'esecutivo regionale di individuare nel più breve tempo possibile procedure amministrative ad hoc tramite le quali stanziare una congrua somma di denaro al fine di mettere in sicurezza la parete rocciosa dalla quale si staccano massi e rocce che precipitano sulla strada sottostante".

"Lungi da me la volontà di strumentalizzare e speculare su una vicenda assai delicata e che rischia, se non affrontata in tempi estremamente celeri, di mietere vittime – conclude il consigliere regionale – Rivolgo un appello al governo regionale affinché si attivi nel più breve tempo possibile per contribuire insieme alla Provincia di Chieti alla risoluzione della questione viaria che riguarda la frazione Guardiola di Fresagrandinaria".