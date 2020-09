Vincono solo Vasto Marina e Scerni. Sporting Vasto esagerato in Seconda: 7 a 3

PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Ritmo vertiginoso quello imposto dalle prime della classe con una spaccatura che si acuisce con le formazioni della parte bassa della classifica. Il Lanciano vince facile contro il Tre Ville (4 a 0) e resta a punteggio pieno. Segue l'Atessa Mario Tano che vince per 2 a 0 contro l'Atletico Cupello; i biancorossi perdono 2 a 0 dopo la prestazione maiuscola di domenica scorsa. L'Athletic Lanciano si aggiudica il quasi-derby col San Vito, mentre la Virtus Ortona non fallisce nel big match contro l'Orsogna: 2 a 1 (di Di Nardo la rete ospite).

In quota play off resta l'ottimo Scerni che oggi si è imposto col minimo risultato sul difficile campo del Trigno Celenza. Panfilo Pomponio firma il gol vittoria, 1 a 0 il finale. Un espulso per parte: Ferrazzo per lo Scerni, Di Laudo per i padroni di casa.

Nell'anticipo di ieri, il Vasto Marina ha superato con un largo 4 a 1 la Tollese. Grande prestazione di tutta la squadra biancorossa che va in gol con il bomber Admir Vasiu (doppietta), Travaglini e Nocciolino.

Il Fresa non vede ancora la luce e torna con una sconfitta di misura dalla sfida-salvezza contro il Paglieta: 1 a 0 e ultimo posto.

Da segnalare nella prossima giornata il derby tra le due formazioni di Lanciano.

LA 10ª GIORNATA

Atessa Mario Tano - Atletico Cupello 2-0

Vasto Marina - Tollese 4-1 (ieri)

Paglieta - Fresa 1-0

S. Vito - Athletic Lanciano 1-2

Trigno Celenza - Scerni 0-1

Virtus Ortona - Orsogna 2-1

Lanciano - Tre Ville 4-0

Riposa Roccaspinalveti

LA CLASSIFICA

Lanciano 27



Atessa Mario Tano 24

Athletic Lanciano 21

Virtus Ortona 21

Scerni 20



Vasto Marina 19

Orsogna 16

Atletico Cupello 14

Trigno Celenza 8

Tollese 8

Paglieta 8

Roccaspinalveti 6



S. Vito 4

Tre Ville 4



Fresa 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - Lanciano

Atletico Cupello - Paglieta

Fresa - Roccaspinalveti

Orsogna - Vasto Marina

Scerni - Virtus Ortona

Tollese - San Vito

Tre Ville - Atessa Mario Tano

Riposa Trigno Celenza

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Il Carunchio è volenteroso, ma non passa nella tana della capolista ancora a punteggio pieno. I carunchiesi tornano da Palena con una sconfitta per 3 a 0 e recriminano per un calcio di rigore non concesso sul finire del primo tempo che avrebbe portato al momentaneo pareggio.

Sale al secondo posto lo Sporting Vasto che ne segna 7 e ne prende 3 a Tufillo. Partita, quindi, ricca di emozioni che proietta i vastesi nelle zone alte della classifica. Marcatori di giornata per gli ospiti: Luca Madonna (tripletta), Pegna, Menabuoni, Andrea Madonna e Benvenga. Ramundi, Lattanzio e Carlitti rendono meno pesante il passivo per la Virtus.

A pari punti c'è l'Odorisiana che impatta 3 a 3 nel big match di giornata contro il Di Santo Dionisio. Un botta e risposta durato per tutta la partita con gli odorisiani in vantaggio per tre volte e raggiunti fino al pari finale. Per i biancoverdi in gol Di Matteo (doppietta) e Marrocco.

In zona play off c'è anche il Gissi che torna alla vittoria contro il modesto Quadri. Finisce 3 a 1 con le reti di Yuri Romilio (doppietta) e Di Croce. Festeggia anche il Real Casale: 2 a 1 esterno contro l'Atletico Roccascalegna. Di Di Biase e Racciatti i gol giallorossi.

Il San Buono ritrova la gioia dei tre punti nella trasferta non semplice contro la Civitellese. 2 a 1 per i ragazzi di mister Cianciosi; Tonio Romilio e Andrea D'Ottavio firmano le reti sanbuonesi.

La Sansalvese espugna dilagando sul campo di Villa S. Maria. 5 a 3 il finale. Un risultato che dà fiducia alla truppa di mister Rossi che porta a casa tre punti importanti ottenuti grazie alle reti di Cordisco (tripletta), Di Virgilio e Mazzetti.

LA 9ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Real Casale 1-2

Civitellese - San Buono 1-2

Gissi - Quadri 3-1

Odorisiana - Di Santo Dionisio 3-3

Palena - Carunchio 3-0

Sporting Vasto - Virtus Tufillo 7-3

Villa S. Maria - Sansalvese 3-5

Riposa Dinamo Roccaspinalveti

LA CLASSIFICA

Palena 27



Sporting Vasto 22

Odorisiana 22

Gissi 19

Di Santo Dionisio 16



Real Casale 15

San Buono 10

Sansalvese 10

Dinamo Roccaspinalveti 8

Carunchio 8

Villa S. Maria 6

Quadri 6



Virtus Tufillo 2

Civitellese 2



Atletico Roccascalegna 1

LA PROSSIMA GIORNATA

Carunchio - Sporting Vasto

Di Santo Dionisio - Gissi

Quadri - Palena

Real Casale - Villa S. Maria

San Buono - Dinamo Roccaspinalveti

Sansalvese - Civitellese

Virtus Tufillo - Atletico Roccascalegna

Riposa Odorisiana Calcio