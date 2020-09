Un nuovo video per Badsoulz: ecco BST

Da qualche giorno è online il nuovo videoclip di Badsoulz, il gruppo di giovani di Casalbordino che in estate aveva esordito con la canzone dedicata a Christian Marchetti, giovane prematuramente scomparso [LEGGI].

BST è il titolo del pezzo scritto e interpretato da Vincenzo Venditti (in arte Ganzo), Amerigo Di Biase (in arte Ned), Nicola Barbetta (in arte Lugal B) e Ilyass Erragh (in arte Skinny Dog) con la produzione di Giuseppe Morelli (in arte Jmore).

Come per il precedente videoclip i giovani casalesi si sono affidati alla regia di Pierluigi Patella con l'aiuto regia di Alessandro Sisti.

Badsoulz su facebook [clicca qui]